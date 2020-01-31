الرئيس العراقي يختار مدير المخابرات رئيساً للوزراء

دبي - بواسطة محمد فارس اختار الرئيس العراقي برهم صالح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لتولي رئاسة الوزراء في حال عدم اتفاق الكتل البرلمانية على ترشيح شخصية مقبولة لرئاسة الوزراء.

وعلمت «عكاظ» أن الرئيس صالح طلب من رئيس جهاز المخابرات الحالي أن يكون على أهبة الاستعداد لرئاسة الحكومة القادمة، في حال لم تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق نهائي.

شاهد أيضا: بومبيو: إيران يجب أن توقف دعم ميليشيات العراق وحزب الله

مقدم من Sky News

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي "قلب تونس": الفخفاخ يسعى لتمرير أجندات "مشبوهة" طالب حزب قلب تونس رئيس البلاد بتقديم توضيح بشأن أسباب تكليفه للفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة. واتهم قلب تونس الفخفاح بالسعي لتمرير أجندات وصفها بالمشبوهة متمسكا برفض إقصائه من مشاورات تشكيل الحكومة. سكاي نيوز عربية

السلطة الفلسطينية: نتجه لوقف التنسيق مع إسرائيل أكدت حركة فتح أن السلطة الفلسطينية تتجه لوقف العمل بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل. وقال نائب رئيس الحركة محمود العلول إن الحركة أخذت قرارا بضرورة إعادة النظر في جميع الملفات مع إسرائيل. سكاي نيوز عربية

الجيش الليبي يرصد شحنات أسلحة تركية وصلت طرابلس قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن الجيش الوطني رصد إنزال أسلحة وصواريخ في ميناء طرابلس تحت حماية قطعتين حربيتين تركيتين. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO تخطي الإعلان بومبيو: إيران يجب أن توقف دعم ميليشيات العراق وحزب الله سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتتهم الكتل السياسية الموالية لإيران الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل تشكيل الحكومة العراقية غير أن رئيس كتلة بيارق الحق محمد الخالدي اعتبر الاتهامات الموجهة لواشنطن باطلة، مشيرا إلى أن الحديث عن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية باختيار رئيس الوزراء القادم، يندرج ضمن «السجالات السياسية»، على حد تعبيره.

وقال الخالدي في بيان له «لا يوجد أي دليل على تدخل أمريكا في اختيار رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة القادمة، بل هم مراقبون للوضع»، مشيرا إلى أن «الحديث عن التدخل غير صحيح».

ويجري في الأوساط السياسية حديث عن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في تحديد رئيس الوزراء القادم، بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وقبول مجلس النواب استقالته، وبهذا الصدد حذر النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي من عواقب التدخل الأمريكي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد استقالة عبدالمهدي.

فيما تحدث رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي عن وجود ضغوط أمريكية على بعض القوى السياسية، من أجل اختيار رئيس وزراء جديد يميل لواشنطن لبقاء الأجندة الأمريكية في العراق دون تغيير.