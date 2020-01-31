دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مبيعات أمازون تنمو بفضل وصول خدمة برايم تصل 150 مليون مشترك مع نهاية 2019

نتائج أمازون المالية للربع المالي الرابع والأخير من العام 2019 تشهد مبيعات مرتفعة بوصول عدد مشتركي خدمة برايم 150 مليون.

أعلنت شركة أمازون عن نتائجها المالية للربع الرابع والأخير من العام المالي 2019 والذي انتهى بنهاية ديسمبر، حيث جنت الشركة 87.4 مليار دولار وبنمو في المبيعات قدره 21% مقارنة مع نفس الفترة من 2018 عندما حققت 72.4 مليار دولار. ويعود الفضل في هذه النتائج الكبيرة بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في مشتركي خدمة برايم مع وصولها 150 مليون.

استطاعت أمازون بدورها تحقيق 3.9 مليار دولار كدخل تشغيلي في الربع الرابع 2019 مقارنة مع 3.8 مليار دولار في 2018، فيما وصل صافي الدخل إلى 3.3 مليار دولار.

أما على مستوى العام 2019 كاملًا، فقد نمت مبيعات الشركة 20% لتصل 280.5 مليار دولار مقارنة مع 232.9 مليار دولار في 2018. وهذا ساهم في تحقيق دخل تشغيلي بقيمة 14.5 مليار دولار مقارنة مع 12.4 مليار دولار في العام المالي 2018، وصافي دخل قدره 11.6 مليار دولار.

يعود السبب الرئيسي في نمو مبيعات أمازون خلال الربع المالي الرابع من 2019 إلى تخطي مشتركي خدمة برايم حاجز 150 مليون مشترك مدفوع العضوية، وهذا بزيادة نحو 50 مليون مشترك مقارنة مع نفس الفترة من 2018، بالرغم من ارتفاع قيمة الاشتراك تدريجيًا بمقدار 10 دولارات لكل عام.

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تقول أمازون أن مشتركي برايم الذين حصلوا على خدمة التوصيل في نفس اليوم تضاعف عددهم 4 مرات في 2019 مقارنة مع 2018. كما أن خدمة الفيديو والمحتوى المرئي التي تتوفر ضمن الاشتراك شهدت ضعف عدد الساعات التي يقضيها المشتركون على الأعمال الأصلية التي تنتجها مقارنة مع العام الماضي؛ حققت أعمالها 88 ترشح للجوائز العالمية و26 فوزًا.

المصدر:

Amazon

التدوينة مبيعات أمازون تنمو بفضل وصول خدمة برايم تصل 150 مليون مشترك مع نهاية 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.