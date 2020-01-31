دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي: سنعود لاستخدام خدمات جوجل في حال رفع الحظر الأمريكي

صرحت شركة هواوي الصنية بأنها لاتزال مستعدة للعودة إلى استخدام خدمات جوجل على هواتفها في حال رفع الحظر الأمريكي عن الشركة؛ حيث جاء تصريحها بعد ما جاء على لسان Fred Wangfei أحد التنفيذين في الشركة بأنهم لن يعودوا لجوجل حتى في حال رفع الحظر عنهم.

أي أنهم لن يستخدموا متجر جوجل بلاي ولا خدمات البريد الإلكتروني الجيميل ولا خرائط جوجل أو أي من التطبيقات الأخرى التي تعود للشركة الأمريكية؛ لكن هذا تم نفيه على لسان المتحدث باسم الشركة قائلاً ” أول خياراتنا هو نظام الأندرويد المفتوح المصدر بما يشمله من خدمات جوجل للهواتف؛ حيث يعد هو من ساعدنا لنصبح في المرتبة الثانية عالمياً في شحنات الهواتف الذكية”.

ولاتزال شركة هواوي قادرة على استخدام نظام الأندرويد الأساسي لكنها لا تستطيع إضافة خدمات جوجل على هواتفها؛ بالرغم من وجود عدة طرق التفافية لإضافة تطبيقات جوجل من قبل المستخدمين أنفسهم لكن تبقى مشكلة الأمان والدعم والتحديثات من الشركة نفسها هي العقبة أمام المستخدمين.

وفي ظل الحظر المفروض قامت العملاق الصينية ببناء نسختها الخاصة من واجهات برمجية للتطبيقات المهمة التي تعد جزءاً من الخدمات التي توفرها جوجل والتي ستكون على هواتف Mate 30 والنسخ الأخرى القادمة.

وتأكيداً لعمل الشركة عليها قال المتحدث الرسمي باسمها بأن شركته تطور خدمات هواوي للهواتف الذكية (HMS) حيث دعت مطوري التطبيقات للاجتماع، مضيفاً أن هذا العرض لاقى اهتماماً ايجابياً من القارة الأوروبية في ظل كون هواوي من أكبر المساهمين في تطوير نظام تشغيل أندوريد مفتوح المصدر لسنوات.

لكن هذا لا يعد حلاً للمشكلة وخصوصاً للمجتمع الغربي الذي يعتمد مستخدموه على تطبيقات جوجل كالجيميل والخرائط والتقويم وغيرها من الحزم الوظيفية بشكل أساسي!

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المصدر

the Verge

التدوينة هواوي: سنعود لاستخدام خدمات جوجل في حال رفع الحظر الأمريكي ظهرت أولاً على عالم التقنية.