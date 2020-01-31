شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: سنتخذ إجراءاتنا إزاء قرار منع إدخال منتجاتنا للأسواق الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها ستتخذ الإجراء المناسب، إزاء إعلان وزير الجيش الإسرائيلى نفتالى بينت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأكد الناطق الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، فى بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) - اليوم الجمعة - أن الحكومة ستدرس الخطوة الإسرائيلية ومن ثم ستتخذ الإجراء المناسب ردا على تلك الخطوة.