شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية تطورات الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، فى مقر إقامته بقصر الضيافة فى العاصمة القاهرة، مساء اليوم الجمعة ، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، المستجدات على الساحة الفلسطينية وخاصة خطة السلام الأمريكية.

وأكد الرئيس محمود عباس - خلال اللقاء - على ضرورة اتخاذ موقف عربى موحد تجاه هذه الخطة وضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية دون تغيير، وقرارات الشرعية الدولية.