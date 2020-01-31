"الإغاثة الإنسانية" التركية تقدم مساعدات لـ700 ألف سوري في 2019

إدلب/ الخليج 365

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، أنها قدمت مساعدات إنسانية إلى 700 ألف مدني داخل سوريا، خلال العام 2019.

وقال أرهان يميليك، نائب مدير عام الهيئة، في بيان، الجمعة، إن المؤسسة التركية تواصل تقديم المساعدات للمدنيين داخل سوريا.

وأضاف يميليك، أن الهيئة أرسلت العام الماضي، 38 ألف طن من المساعدات، إلى المدنيين، عبر معبري "جيلفا غوزو" و"أونجو بينار" على الحدود السورية.

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وأوضح أن تلك المساعدات شملت مختلف المواد، على رأسها مواد الغذاء والتنظيف وغيرها، واستفاد منها 700 ألف مدني سوري، في مناطق إدلب وحلب وحماة.

يذكر أن الهيئة تقدم مختلف المساعدات الإنسانية والخدمات للمدنيين المتضررين من الحرب الداخلية في سوريا، منذ بدايتها في 2011.

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