لجنة شعبية فلسطينية تدعو الجامعة العربية لرفض "صفقة القرن"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، جامعة الدول العربية، لاتخاذ قرار موحد رافض لـ"صفقة القرن" المزعومة خلال الاجتماع الوزاري الذي يعقد في القاهرة السبت، بطلب من فلسطين.

وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "رفض الصفقة يجب أن يكون بكل وضوح ويتبنى الموقف الفلسطيني بكل قوة، رفضاً لهذه التصفية العلنية للقضية الفلسطينية".

وأضاف أن "الاجتماع يجب أن يؤكد وبشكل عملي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حقه في العودة، والحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة دولته وعاصمتها القدس".

ودعا الخضري "إلى تخصيص دعم للقدس والمقدسيين لثباتهم وتعزيز صمودهم، وتخصيص دعم خاص لقطاع غزة المحاصر منذ ثلاثة عشر عاماً لانتشاله من أزماته الاقتصادية والإنسانية".

وأكد أن "الصفقة تتناقض مع كل المواثيق الدولية والأعراف والقوانين، وتمثل انقلاباً على كل النظام الدولي وما أقره".

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وأوضح أن الصفقة "تطاول واضح على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم".

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل بأقل من هذا الموقف العربي الرافض للصفقة، لأن المعروض بيع واضح للقدس والأرض واستهداف لكل شعبنا الفلسطيني".

وطلبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ، لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة صفقة القرن الأمريكية المزعومة.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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