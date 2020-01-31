عباس: لا مفاوضات دون القدس

أيسر العيس/ الخليج 365

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، رفضه أي مفاوضات أو تفاهمات مع الإسرائيليين دون القدس.

جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة المصرية القاهرة، جمع عباس مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عشية اجتماع وزاري بالجامعة لمناقشة "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وطالب عباس، العالم العربي بالوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني المُشدد على أنه لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض، دون القدس.

وتأتي تصريحات عباس عقب دعوة عدة دول عربية، في مقدمتها مصر والسعودية إلى بدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطنيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، على خلفية إعلان صفقة القرن.

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والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وخلال اللقاء شدد عباس أيضا على "ضرورة مواجهة صفقة القرن، على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وأنه لا بد أن يكون هناك موقف عربي موحد تجاه هذه الصفقة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة الإلتزام بمبادرة السلام العربية لعام 2012 دون تغيير".

ووصل الرئيس الفلسطيني، في وقت سابق الجمعة، القاهرة، للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد في مقر الجامعة العربية السبت، بطلب من فلسطين.





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