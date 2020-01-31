ماليزيا تعلن رفضها الشديد لـ"صفقة القرن" المزعومة

كوالالمبور/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الماليزية، الجمعة، رفضها الشديد للخطة الأمريكية المزعومة للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".

وذكرت رئاسة الوزراء الماليزية في بيان، أن فلسطين لها كل الحق في رفض هذه الخطة، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء.

وأضاف البيان، أن "فلسطين التي تعاني من الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة طويلة، لم يتم إشراكها في صياغة هذا العرض، أو الأخذ برأيها فيه".

وأفاد بأن "خطة السلام الأمريكية أحادية الجانب، وتكافيء إسرائيل على احتلالها للأراضي الفلسطينية".

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وتابع: "هذا العرض غير مقبول، إلى جانب كونه ظالم لدرجة كبيرة للفلسطينيين، فإنه يهدف إلى جعل الظلم الذي تحملوه لمدة طويلة أبدي".

وأكد أن ماليزيا ستواصل دفاعها عن تأسيس دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعن كل الجهود الصادقة والحقيقية الهادفة للتوصل إلى حل دائم وعادل لهذه القضية، تحت غطاء أممي.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخطوط العريضة لصفقته المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وسفراء الإمارات والبحرين وعمان لدى واشنطن، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

ومنذ ذلك الوقت، يشارك الفلسطينيون في معظم أماكن تواجدهم بوقفاتٍ ومظاهراتٍ احتجاجية، للتعبير عن موقفهم الرافض لتلك الصفقة، التي تتنصل لحقوقهم في العودة والأرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.