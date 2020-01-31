الجيش التركي يرسل تعزيزات إضافية إلى الحدود مع سوريا

هطاي (تركيا) / حسين يلدز/ الخليج 365 أرسل الجيش التركي، الجمعة، تعزيزات عسكرية لدعم الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا. وحسب مراسل الخليج 365، وصلت التعزيزات، التي تضم عربات مدرعة وقوات خاصة، إلى قضاء "قريق خان" بولاية هطاي جنوبي البلاد. وعلمت الخليج 365 أنّ التعزيزات العسكرية أُرسلت بهدف دعم الوحدات العسكرية على الحدود السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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