السفير التركي يندد باختطاف 7 تركمان وعرب وقتل أحدهم شرقي العراق

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

ندد السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، الجمعة، باختطاف 7 مواطنين تركمان وعرب وقتل أحدهم في محافظة ديالى شرقي العراق.

وقال يلدز، في تغريدة على صفحته في "تويتر" اطلعت عليها الخليج 365: "اللعنة على من خطف الأبرياء من التركمان والعرب وقتل أحدهم في (ناحية) قرة تبة (شمالي محافظة ديالى) واللعنة على فكرهم الداعشي المظلم".

وأضاف: "لا بد للنور أن ينتصر على الظلام يوما ما. وإني برغم الظلام لست بيائس.. فالفجر من رحم الظلام سيولد".

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كان النقيب حبيب الشمري في شرطة ديالى صرح للأناضول، الخميس، بأن "مسلحين من داعش نصبوا حاجزا أمنيا وهميا بالقرب من ناحية قره تبه ذات الغالبية التركمانية، واختطفوا 7 مدنيين بعد أن أجبرهم على الترجل من السيارات التي كانوا يستقلونها".

واليوم، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية مرتبطة بالبرلمان) علي البياتي للأناضول، إنه "تم العثور الجمعة على جثة أحد المدنيين الـ7 الذين اُختطفوا على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بالقرب من مكان الاختطاف".

بينما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية العميد يحيى رسول، في بيان، إن قوات الجيش "شرعت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر الإجرامية" التي نفذت عملية الاختطاف".

كانت ناحية قره تبه ذات الغالبية التركمانية تعرضت لهجمات عنيفة من قبِل "داعش" في يونيو/حزيران 2014، إلا أن التنظيم فشل حينها بالسيطرة عليها.

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