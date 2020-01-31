الضفة الغربية.. إصابة جندي إسرائيلي جراء تعرضه للرشق بالحجارة

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

أعلنت "هيئة البث" العبرية الجمعة، إن جنديا إسرائيليا أصيب نتيجة رشقه بالحجارة في مدخل مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وقالت الهيئة "أصيب أحد الجنود في عينه نتيجة لإلقاء الحجارة من قبل فلسطينيين أثناء مواجهات في مدخل مدينة اريحا".

وأضافت: "تلقى الجندي علاجًا طبيًا فوريا وتمت إحالته إلى المستشفى".

Advertisements

وتشهد الضفة الغربية مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية احتجاجا على "صفقة القرن" المزعومة.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صفقته المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وسفراء الإمارات والبحرين وعمان لدى واشنطن، في خطوة أثارت غضبا فلسطينيا.

وتتضمن الخطة، التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.