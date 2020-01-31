ولاية إسطنبول تدعو السوريين لتحديث عناوين إقاماتهم في مديريات النفوس

إسطنبول/ الخليج 365

- طالبت حاملي بطاقة الحماية المؤقتة في إسطنبول، بمراجعة مديرية النفوس "شخصيا" في الحي الذي يقطنون فيه

- أفادت أن عملية تحديث البيانات ستستمر حتى انتهاء الدوام الرسمي ليوم 13 مارس/ آذار المقبل

- نبهت أصحاب البيانات غير المحدثة من مواجهة صعوبة في الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والمصرفية ومؤسسات المساعدة الإنسانية

دعت ولاية إسطنبول التركية، السوريين من حملة بطاقات الحماية المؤقتة، إلى تحديث عناوين إقاماتهم في مديريات النفوس الواقعة ضمن الأحياء التي يقطنون فيه بالولاية.

وذكرت الولاية في بيان أصدرته الجمعة، أنّ 479 ألف و420 سوريًا، يقيمون في إسطنبول ضمن نظام الحماية المؤقتة.

وأفاد البيان أن الولاية أطلقت دراسة حول التحقق من عناوين إقامة السوريين وتسجيل بياناتهم في الفترة من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني - 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأوضح أنه تبين أن بعض العناوين لم يتم تحديثها وغير متطابقة مع العناوين المسجلة لدى نظامي "مرنيس" (نظام إدارة النفوس المركزية) و"غوجنيت" (تابعة لإدارة الهجرة).

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وأكد البيان أنه يتوجب على السوريين حاملي بطاقة الحماية المؤقتة في إسطنبول، مراجعة مديرية النفوس شخصيا في الحي الذي يقطنون فيه.

ولفت البيان إلى أن عملية تحديث البيانات ستستمر حتى انتهاء الدوام الرسمي ليوم 13 مارس/ آذار المقبل.

وحذّر البيان من أصحاب البيانات غير المحدثة قد يواجهون صعوبة في الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والمصرفية ومؤسسات المساعدة الإنسانية.

كما نبهت الولاية من أن أصحاب البيانات غير المحدثة، قد يتعذر إمكانية إجرائهم لبعض المعاملات عبر المؤسسات الرسمية.



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