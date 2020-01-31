بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365
اعتبر وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، الجمعة، أن موقف بلاده من خطة السلام الأمريكية المزعومة بالشرق الأوسط "صفقة القرن"، مبني على مبادرة السلام العربية المعتمدة عام 2002 في العاصمة بيروت.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده حتي مع نظيره في قبرص الرومية نيكوس كريستودوليديس، بمقر الوزارة في بيروت.
ونقل بيان للخارجية اللبنانية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن حتيّ قوله إنه "ناقش مع كريستودوليديس ما يُسمّى اليوم "صفقة العصر" وتداعياتها على المنطقة وعلى استقرارها".
وأكد حتي على "موقف لبنان المبدئي المتشبّث بمفهوم السلام الشامل والعادل والدائم، فلن يكون السلام عادلاً إذا لم يكن دائماً وشاملاً، هذا شيء أساسي".
وأضاف: "موقفنا مبني على مبادرة السلام العربية التي اعتُمدت في القمة العربية في بيروت عام 2002، وتحديداً قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وليس أقلّ من ذلك، وعاصمتها القدس".
و"مبادرة السلام العربية"، مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.
وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان: موقفنا من "صفقة القرن" مبني على مبادرة السلام العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.