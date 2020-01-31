لبنان: موقفنا من "صفقة القرن" مبني على مبادرة السلام العربية

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، الجمعة، أن موقف بلاده من خطة السلام الأمريكية المزعومة بالشرق الأوسط "صفقة القرن"، مبني على مبادرة السلام العربية المعتمدة عام 2002 في العاصمة بيروت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده حتي مع نظيره في قبرص الرومية نيكوس كريستودوليديس، بمقر الوزارة في بيروت.

ونقل بيان للخارجية اللبنانية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن حتيّ قوله إنه "ناقش مع كريستودوليديس ما يُسمّى اليوم "صفقة العصر" وتداعياتها على المنطقة وعلى استقرارها".

وأكد حتي على "موقف لبنان المبدئي المتشبّث بمفهوم السلام الشامل والعادل والدائم، فلن يكون السلام عادلاً إذا لم يكن دائماً وشاملاً، هذا شيء أساسي".

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وأضاف: "موقفنا مبني على مبادرة السلام العربية التي اعتُمدت في القمة العربية في بيروت عام 2002، وتحديداً قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وليس أقلّ من ذلك، وعاصمتها القدس".

و"مبادرة السلام العربية"، مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.



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