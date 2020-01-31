العراق.. الصدر يندد بفشل السياسيين ويدعو للاعتصام

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

ندد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بـ"فشل" السياسيين العراقيين في تشكيل الحكومة، داعياً إلى اعتصام حاشد قرب "المنطقة الخضراء" وسط بغداد.

وقال الصدر في بيان الجمعة، اطلعت عليه الخليج 365: "مرة أخرى فشل السياسيون بتشكيل حكومة غير جدلية، وما زال بعضهم يماطل في تحقيق مطالب المتظاهرين المحقة".

ودعا إلى "مظاهرة شعبية سلمية حاشدة في العاصمة (بغداد) للضغط على الساسة بتشكيل الحكومة وفق تطلعات المرجعية (علي السيستاني) والشعب".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد أمهل الأربعاء، الكتل البرلمانية حتى السبت، لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

كما دعا الصدر إلى "التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الأمنية"، وهدد بـ"خطوات شعبية تصعيدية أخرى"، لم يكشف عنها.

وحث الصدر المتظاهرين إلى "الانضباط والسلمية وعدم قطع الطرق وغلق المؤسسات التعليمية والخدمية".

Advertisements

ويعتبر هذا الموقف تراجعاً من الصدر الذي أعلن قبل أسبوع سحب دعمه للمتظاهرين المناوئين للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

ويأتي موقف الصدر بعد أن هتف محتجون ضده عقب تقربه مؤخراً من فصائل شيعية مسلحة على صلة وثيقة بإيران ومتهمة بقمع الاحتجاجات.

وإثر ذلك، انسحب أنصار الصدر من ساحات الاحتجاجات، وبعد ذلك بساعات شنت القوات الأمنية ومسلحون حملة دموية لفض الاحتجاجات بالقوة المفرطة.

وتعتبر التطورات الأخيرة تصعيداً واسعاً من جانب قوات الأمن لأزمة الاحتجاجات التي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.