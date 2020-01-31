إصابة 48 فلسطينيا إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

رام الله/أيسر العيس/الخليج 365-

أصيب 48 فلسطينيا، الجمعة، بجروح وحالات اختناق، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، وصل وكالة الخليج 365، أن طواقمها "تعاملت مع 48 إصابة، في مواجهات متفرقة في عدة مدن وقرى فلسطينية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي".

وبينت أن طبيعة الإصابات تنوعت بين الإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، وإصابات أخرى بالحروق، أو نتيجة السقوط.

وأوضحت أن الإصابات وقعت خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق طوباس بالأغوار الشمالية، ومدن نابلس وقلقيلية (شمال)، واريحا (شرق)، ورام الله (وسط).

ولفتت إلى نقل 13 إصابة للمستشفى لتلقي العلاج، بينما تم علاج باقي الإصابات ميدانيا.

واندلعت المواجهات، عقب مسيرات منددة بصفقة القرن المزعومة.

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واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرات.

بدورهم، رشق شبان القوات بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات سيارات مطاطية.

والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن خطته، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وبحسب خطة "ترامب" تحتفظ إسرائيل الأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.