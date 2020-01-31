سفير تركيا في لبنان يهنئ دياب بتشكيل الحكومة

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

في لقاء جمع السفير هكان تشاكا ورئيس الوزراء اللبناني حسان دياب.

- بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة بينها الطاقة

هنأ سفير تركيا في لبنان هكان تشاكل، الجمعة، رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية إن دياب التقى تشاكل في مقر الحكومة وسط بيروت وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح تشاكل في تصريح للأناضول، أنه قام بزيارة الرئيس دياب وأبلغه بتهنئة الحكومة التركية له.

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ووصف أجواء الزيارة بالودية والإيجابية.

ولفت أنه تناول في اجتماعه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، من بينها الطاقة.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الجاري أعلن دياب، تشكيله حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون، بعد مخاض استمر لشهور.‎

وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.



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