المدنية تنفي ربط نظام إجازات الموظفين بالجوازات

صحيفة الخليج الالكترونية

نفت وزارة الخدمة المدنيّة وجود أي ربط بينها وبين الإدارة العامة للجوازات، من أجل التأكد من سفر موظفي الجهات الحكوميّة عبر المنافذ إلى الدول المجاورة أثناء غيابهم عن العمل.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر، أنه لا يوجد أي قرار صدر بهذا الشأن، مؤكداً أن المعلومات المتواردة في الفترة الأخيرة غير صحيحة – وفقاً لـ”اليوم”-.