وظائف شاغرة بمستشفى القوات المسلحة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، توفر وظائف تقنية شاغرة، للعمل في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن. وتأتي الوظائف بمسمى مطور تطبيقات، وأخصائي أمن سيبراني، ومدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات. Advertisements ويمكن التقديم لوظيفة مطور تطبيقات عبر الرابط التالي: اضغط هنا والتقديم لوظيفة أخصائي أمن سيبراني، عبر الرابط التالي:اضغط هنا والتقديم لوظيفة مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات، عبر الرابط التالي:اضغط هنا

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