الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلمن منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ في العالم خوفا من انتشار تفشي فيروس كورونا، ولاسيما بعدما وصل الى العديد من الدول في آسيا وأوروبا مثل ألمانيا وفرنسا علاوة على روسيا.

ويبقى إعلان منظمة الصحة العالمية هو أكبر منعطف في هذا المرض حتى الآن. وعليه، ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ؟

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فقد أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في نحو 18 دولة.

وهذه المرة السادسة في تاريخها التي تعلن فيها منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة.

وقال تيدروس -في مؤتمر صحفي في جنيف- إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لم يسبق له مثيل وقوبل برد غير مسبوق. وتابع “كي أكون واضحا، هذا الإعلان ليس تصويتا على انعدام الثقة في الصين”. وأضاف “مبعث قلقنا الأكبر هو احتمال انتقال الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية”.