الهلال يتخطى أبها ويستعيد الصدارة

صحيفة الخليج الالكترونية

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تغلّبه على أبها بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة عشرة، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها.

ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة، وجاء أبها في المركز الثامن بثلاث وعشرين نقطة.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً ملأ جنبات الملعب بشكل كامل.

المباراة:

نجح فريق الهلال في تسجيل هدفين مبكرين، وذلك عند الدقيقة التاسعة والدقيقة الرابعة عشرة.

فعند الدقيقة التاسعة نجح كاريلو في تسجيل هدف من ركلة ركنية ضربها برأسه على يسار عبدالعالي المحمدي.

وفي الدقيقة 14 أضاف قوميز الهدف الثاني بعد تمريرة واجه المحمدي وسددها في الشباك.

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واصل الهلال سيطرته، وكاد إدواردو أن يسجل الثالث في الدقيقة 16.

وعند الدقيقة 21 أبعد عبدالله الحافظ هجمة أندرو بعد تمريرة كريم العواضي.

وأهدر الهلال ثلاث فرص في الدقائق 39، 41.

ومع بداية الشوط الثاني، وعند الدقيقة 56 سدد ياسر الشهراني كرة قوية تصدى لها عبدالعالي محمدي عادت لكاريلو فسددها لتمر بجوار المرمى.

الدقيقة 60 شهدت تسديدة من سعد بقير تصدى لها المعيوف وحوّلها لركلة ركنية لعبت ووصلت إلى أمين عطوشي الذي سددها، ولكن أبعدها عبدالله المعيوف.

وعند الدقيقة 79 أرسل ياسر الشهراني كرة عرضية ضربها قوميز برأسه وأبعدها عبدالعالي المحمدي بنجاح.

وعند الدقيقة 88 سجل إندريستامو هدف أبها الأول بعد تسديدة قوية على يسار عبدالله المعيوف.