شكرا لقرائتكم خبر عن من هي التونسية التى اختارها ماكرون ضمن 7شخصيات الأكثر تأثيرا فى التنمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على التونسية ألفة الشريف النائبة السابقة بالبرلمان التونسى عن حزب "آفاق تونس"، لتكون من بين 7 شخصيات دولية الأكثر تأثيرا في مجال التنمية والسياسات العامة، كما تمّ انتخابها لرئاسة المجلس الدولي وتمثيله لدى المجلس الوطني للتنمية والتضامن الدولي في وزارة أوروبا والعلاقات الخارجية الفرنسية، وفق موقع إذاعة موازييك التونسية.





وأوضحت ألفة الشريف في تصريح لـ"موزاييك" إن تكوينها تونسي مائة بالمائة، وإنها درست في تونس من الإبتدائي حتى الجامعة، كما درّست في الجامعات التونسية مشيرة إلى أنّ المشروع الذي يعمل عليه المجلس مهمتّه إعداد تقرير يتضمن تشخيصا وتوصيات استراتيجية للحكومة الفرنسية في خصوص علاقة الشراكة التي تجمع فرنسا بالمنظمات الدولية، كما سيتم إعداد تصور مبني على أولويات جغرافية وأخرى قطاعية وتضمينها صلب التقرير.





ولم تكن ألفة المرأة التونسية الوحيدة التى أثبتت جدارتها دوليا بل سبقتها أحلام الغربي، وهي التى اختارها الرئيس الفرنسي، إيمانوال ماكرون؛ عام 2017 لتكون مستشارته الخاصة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ألفة الشريف

وقد رافقت أحلام الرئيس الفرنسي ، في أول رحلة له رسمية إلى بلد عربي هو المغرب .

وأحلام الغربي، لها مسيرة تعليمية لامعة؛ فهي حاصلة على شهادات جامعية في اختصاص العلاقات الدولية والعلوم السياسية من جامعة «مارك بلوش» بمدينة «سترازبورج»، وأيضًا نالت شهادات عليا في التاريخ واللغة العربية من جامعة «السوربون» بباريس، وهي تتقن ثلاث لغات، هي: الفرنسية والعربية والإنجليزية.