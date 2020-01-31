سوريا.. القوات الكردية يعتزمون إنشاء محكمة لسجناء داعش

دبي - بواسطة محمد فارس © Mirko Vitali / EyeEm Photo Taken In Guantánamo, Cuba

قال ممثل لجنة العلاقات الخارجية للإدارة التي يقودها الأكراد وتدير الجزء الأكبر من شمال شرق سوريا، الخميس، إن السلطات تخطط لإنشاء محكمة محلية لمحاكمة مسلحي تنظيم داعش المحتجزين في المنطقة.

وقال عبد الكريم عمر، ممثل لجنة العلاقات الخارجية في الإدارة التي تدير الجزء الشمالي الشرقي من سوريا للصحفيين في هلسنكي، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "لدينا خطة لبدء الإجراءات في الموقع".

ورفضت دول أوروبية عديدة استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش والذين تحتجزهم الآن السلطات المحلية منذ أن فقد التنظيم المتشدد آخر الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرته في سوريا في مارس العام الماضي.

وسبق أن تم استبعاد محكمة دولية كاملة خاصة، لأن تشكيل مثل هذه المحكمة قد يستغرق سنوات، ومن غير المرجح أن تحصل على دعم من مجلس الأمن الدولي.

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وكانت السلطات المحلية التي يقودها الأكراد قد اقترحت إنشاء محكمة محلية في مارس العام الماضي.