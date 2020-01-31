شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات الجيش السورى توسع عملياتها بريف إدلب الجنوبى وتحرر عددًا من القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسعت وحدات الجيش السورى عملياتها، اليوم الجمعة، غرب الطريق الدولى حلب-حماة، وحررت بلدة حيش وعددًا من القرى فى المنطقة الممتدة بين خان شيخون ومعرة النعمان بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الجيش العاملة بريف إدلب، وفى إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث ما تبقى من فلول الإرهاب، خاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية غرب الطريق الدولى (حلب - حماة) جنوب معرة النعمان انتهت بتحرير بلدة حيش وقرى العامرية وكفرمزدة وطبيش، والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم وفرار الباقين.

وأشارت "سانا"، إلى أن قوات الجيش واصلت عملياتها بملاحقة فلول الإرهابيين الفارين من خطوط الاشتباك وسط حالة من الانهيار والفوضى فى صفوفهم نتيجة الانتصارات المتتالية للجيش.

وكانت وحدات من الجيش السورى، قد سيطرت أمس على قرى (جوباس - مرديخ - معردبسة) شمال مدينة "معرة النعمان" بريف إدلب الجنوبى الشرقى من الإرهابيين ، وذلك بعد تدمير آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة وتحصيناتها فيها.

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وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس، أن وحدات الجيش تابعت عملياتها المكثفة فى ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية الفارة من مدينة "معرة النعمان" باتجاه القرى السابق ذكرها فى ريف إدلب الجنوبى الشرقي، وخاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين داخلها بعد تمهيد نارى بسلاحى المدفعية والصواريخ وتدمير تحصيناتهم فيها.

وأوضحت أن الاشتباكات انتهت بالسيطرة على القرى بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وفرار من تبقى منهم باتجاه مدينة "سراقب"، حيث تتعامل وحدات الجيش معهم بالأسلحة المناسبة.