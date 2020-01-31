شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبة البرلمانية الإماراتية تدين التدخل الأجنبى فى شؤون الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطنى الاتحادي، الانتهاكات والتدخلات الأجنبية فى البلدان العربية، كالأزمات فى اليمن وسوريا وليبيا والعراق، وكافة التدخلات فى الشؤون الداخلية للدول؛ باعتبارها انتهاكا لقواعد القانون الدولى ولمبدأ سيادة الدول .

جاء ذلك خلال كلمة دولة الإمارات فى المؤتمر الخامس عشر لمجالس اتحاد الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى التى عقدت فى بوركينا فاسو خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الجمعة.

وأكدت الشعبة أن من أساسيات التضامن الإسلامى الاستجابة لمبادئ حسن الجوار والعمل المشترك بين كافة الدول الإسلامية لحل الخلافات بالطرق السلمية، موضحة أن العدالة تقتضى التعاون فى الوصول لحلول سلمية لحل هذه الأزمات بالحوار والتفاوض والطرق السلمية، وعلى ضرورة حماية المدنيين المتضررين وكفالة حقوقهم المادية والمعنوية وفى السلامة والأمن والخدمات الاجتماعية وكافة ضرورات الحياة الكريمة.

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وشددت على أن القضية الفلسطينية هى قضية مركزية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وأدانت جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأية إجراءات من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلى تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشرقية أو تركيبتها الديموجرافية أو أية خطوات تعسفية تؤدى إلى تقويض الجهود الدولية للوصول الى حل للدولتين وتحقيق السلام.

وأكدت رفضها وإدانتها لفتح أى مكاتب أو سفارات أو أية بعثات رسمية لأى دولة فى مدينة القدس باعتبار ذلك انتهاكاً للوضع القانونى للمدينة، وانحيازاً للاحتلال الإسرائيلي، كما أنه يناقض قرارات مجلس الأمن الذى أكدت على عدم المساس بوضعية القدس، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 465 و476 و478 لعام 1980 وقرار 2334 لعام 2016.