الكرملين: نتحمل مسؤولياتنا بخصوص منطقة خفض التصعيد في إدلب

موسكو/إمره غوركان أباي/الخليج 365

ذكر المتحدث باسم الكرملين الروسي ديميتري بيسكوف أنّ بلاده تتحمل كافة مسؤولياتها تجاه منطقة خفض التصعيد في إدلب وفق اتفاق سوتشي مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أكد فيها عدم تحمل موسكو لمسؤولياتها تجاه اتفاقي سوتشي وأستانة.

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وقال بيسكوف إنّ "الوضع في مناطق خفض التصعيد بعيد عن الوضع المأمول به، ففي إدلب ثمة إرهابيون كثر يشنّون هجمات على الجيش السوري وعلى قاعدة حميميم(روسية)".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأخرها في يناير/كانون ثان الجاري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.