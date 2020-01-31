عباس يصل القاهرة للمشاركة باجتماع للجامعة العربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد في مقر الجامعة العربية السبت، بطلب من فلسطين.

ويرافق "عباس"، في زيارته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح.

طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ، لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة صفقة القرن الأمريكية المزعومة.

ويأمل الفلسطينيون أن يعلن العرب عن موقف عربي واضح، لمواجهة صفقة القرن الأمريكية المزعومة، بحسب نبيل شعث، ممثل الرئيس الفلسطيني الخاص.

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وأشار "شعث" في حوار سابق مع وكالة الخليج 365، إلى أن الرئيس الفلسطيني سيقدم شرحا للوزراء العرب، حول مخاطر الخطة الأمريكية، وسبب رفضها، ورؤيته المتمسكة بالمفاوضات على أساس القرارات الدولية.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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