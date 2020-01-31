العراق.. العثور على جثة أحد المختطفين الـ7 من قِبل داعش

إسطنبول/ الخليج 365

عثر السلطات العراقية على جثة أحد الأشخاص الـ7، الذين اختطفهم عناصر تنظيم داعش الإرهابي قرب ناحية قره تبه التركمانية بمحافظة ديالى، شمال شرق العراق.

وقال عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، علي بياتلي، في لقاء مع الخليج 365، بأنه تم العثور الجمعة على جثة أحد المدنيين الـ7 الذين اُختطفوا على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بالقرب من مكان الاختطاف.

وأكد على ضرورة تحرك السلطات العراقية بالسرعة القصوى للعثور على المتختطفين الـ6 البقية.من جانبه قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، في حسابه على الفيس بوك بان عصابات داعش الارهابية اقدمت على إعدام عدد من الشباب التركمان بعد اختطافهم من خلال نصب سيطرة وهمية في ناحية قره تبه بمحافظة ديالى.

ونوه الصالحي،بان هذه العملية الإرهابية البشعة دليل على ان عصابات داعش الإرهابية ترسل رسائل خطيرة بأنها مازالت نشطة في تلك المناطق.

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وتابع الصالحي،ان هذه الفعلة الجبانة ماهي الا دلالة واضحة لاستمرار الجرائم الارهابية بحق التركمان ، مجددا تأكيداته بان هنالك منطقة فراغ امني لا يتواجد فيها القوات الاتحادية .

وطالب بدعم العشائر التركمانية ضمن حشد الدفاع وذلك لبسط السيطرة وايقاف عمليات الخطف والقتل التي يتعرضه اهالي قرية اشتوكان، وقره تبة والمناطق الأخرى.

وكان النقيب حبيب الشمري، في شرطة ديالى قد أعلن للأناضول أمس الخميس، بأن "مسلحين من داعش نصبوا حاجزا أمنيا وهميا بالقرب من ناحية قره تبه شمالي محافظة ديالى، واختطفوا 7 مدنيين بعد أن أجبرهم على الترجل من السيارات التي كانوا يستقلونها".

وكانت ناحية قره تبه ذات الغالبية التركمانية، قد تعرضت لهجمات عنيفة من قبِل داعش في يونيو/ حزيران 2014، إلا أن التنظيم فشل حينها بالسيطرة عليها.



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