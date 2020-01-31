الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا جنوبي قطاع غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه قصف موقعا، جنوبي قطاع غزة، ردا على إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع.

وقال بيان صدر عن الجيش، وصل وكالة الخليج 365 "قصفت دبابة موقعًا عسكريًا تابعًا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم".

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ولم تعلن وزارة الصحة بغزة وقوع إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في تصريح سابق، الجمعة، إنه رصد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع باتجاه إسرائيل، واعترضت الدفاعات الجوية إحداها.

وكان الجيش، قد شن غارات، مساء الخميس، وفجر الجمعة، على مواقع بقطاع غزة، ردا على ما قال إنه إطلاق قذائف من القطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.