الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 قذائف هاون من غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-
قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة، على جنوبي إسرائيل، الجمعة، مشيرا الى اعتراض إحدى القذائف.
وقال الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 "تم قبل قليل، رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية إحداها".
وأضاف الجيش الإسرائيلي "نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط، في مناطق مفتوحة".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن القذائف أُطلقت على منطقة "أشكول" في غلاف قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات، مساء الخميس، وفجر الجمعة، على مواقع بقطاع غزة، ردا على ما قال إنه إطلاق قذائف من القطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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