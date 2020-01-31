"المجتمع المدني" الفلسطيني: "صفقة القرن" تجاوز للخطوط الحمراء

لندن/ الخليج 365
قالت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، الأربعاء، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، المعروفة باسم "صفقة القرن" المزعومة، تجاوز لكل الخطوط الحمراء.
وأوضحت "المنصة" (مستقلة مقرها لندن)، في بيان، أن إعلان ترامب "يُفهم منه تعمد الإدارة الأمريكية مخالفة القانون الدولي الناظم لحقوق الشعب الفلسطيني، دون أي اعتبار للإجماع الدولي على تلك القرارات".
وأضافت أن "المجتمع الدولي ومن قبله الهيئة العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، أمام اختبار حقيقي لحماية نصوص تلك الاتفاقيات من الانتهاك".
ودعت "المنصة"، المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، إلى "التحرك الفوري من أجل ممارسة الضغط الكافي على المجتمع الدولي لرفض مثل هذا القرار، وإيجاد صيغة حقيقية يتمكن فيها الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه وفق الشرعة الدولية".
وناشدت ممثلي المجتمع المدني ومؤسساته على المستوى الدولي بشكل عام، وفي الدول العربية بشكل خاص، "إعلان موقفها الرافض لصفقة القرن، وبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني".
وأشارت إلى موقف منظمات المجتمع المدني في الكويت، التي أصدرت بيانا عبرت فيه عن رفض تلك المؤسسات لإعلان الإدارة الأمريكية الخاص "بصفقة القرن"، وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وحقوقه.
والثلاثاء، أعلن ترامب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وتتضمن خطة "صفقة القرن" التي رفضتها السلطة وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
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