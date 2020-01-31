اتساع رقعة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

اتسعت رقعة المواجهات المندلعة الجمعة، في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بين مئات من الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، احتجاجا على صفقة القرن الأمريكية المزعومة.

وأفاد مراسلو الخليج 365 أن المواجهات اندلعت قرب نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، في مختلف مدن الضفة الغربية.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، إضافة إلى استخدام مركبات المياه العادمة، بحسب مراسل الخليج 365.

وفي شمال الضفة، تركزت المواجهات في قرى "مادما وبيتا" جنوب مدينة نابلس، وبلدة "كفر قدّوم" شرقي قلقيلية إضافة إلى مواجهات أخرى اندلعت على المدخل الغربي لمدينة طولكرم.

أما وسط الضفة الغربية، فقد اندلعت المواجهات في عدد من قرى مدينة رام الله، وتركزت في قرى "بلعين وبُدرس، والنبي صالح"، كما اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي لرام الله.

وفي جنوبي الضفة المحتلة، وقعت مواجهات في مخيم العرّوب للاجئين شمالي الخليل.

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واندلعت مواجهات في الأغوار الشمالية (شمال شرق)، بين عشرات الفلسطينيين وقوة إسرائيلية، عقب وقفة نظمت بالقرب من بلدة عاطوف.

وفي وقت سابق، قال مسعفون ميدانيون لوكالة الخليج 365، إنهم قدموا العلاج ميدانيا لعشرات المصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنيْن خلال تفريق مسيرة بالأغوار الشمالية.

والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن خطته، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وبحسب خطة "ترامب" تحتفظ إسرائيل الأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.

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