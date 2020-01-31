عشرات الاصابات بالاختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بصفقة القرن المزعومة.



وقال مسعفون ميدانيون، لوكالة الخليج 365، إنهم تعاملوا مع عشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في بلدات بدرس ونعلين غربي رام الله (وسط)، وبلدة بيتا شرق نابلس (شمال)، والأغوار الشمالية (شمال شرق)، العروب بمحافظة طوباس (جنوب).



وأوضح المسعفون أن جميع الإصابات تم التعامل معها ميدانيا.



وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنيْن إثنين، خلال تفريق مسيرة في الأغوار الشمالية.

وفي وقت سابق اليوم اندلعت مواجهات متفرقة بالضفة الغربية منددة بصفقة القرن المزعومة.

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واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرات.

بدورهم، رشق شبان القوات بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات سيارات مطاطية.

والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن خطته، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وبحسب خطة "ترامب" تحتفظ إسرائيل الأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.

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