تحت المطر الغزير.. مسيرة حاشدة بالعاصمة الأردنية ضد "صفقة القرن"

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

شارك آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، بمسيرة حاشدة، وسط العاصمة، عمان، ضد " صفقة القرن" المزعومة.

ورغم الأمطار الغزيرة، إلا أن الفعالية، التي دعت لها الحركة الإسلامية وقوى حزبية وشعبية مختلفة، شهدت مشاركة واسعة بالآلاف، وفق مراسل الخليج 365.

وردد المشاركون هتافات منددة بالصفقة، من قبيل : "شعب الأردن وفلسطين.. شعب واحد مش (ليس) شعبين" و "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و "ترامب يا جبان..هذه الصيحة من عمان" ويا منزل الأمطار تدحر صهيون الغدار" و "القدس تنادي عمان.. مين هم الأمريكان".

كما رفعوا لافتات كتب عليها: "القدس أمانة.. أشعلها ثورة" و "لن ننحني لن ننهزم الأقصى لنا" و "نرفض التطبيع بكل أشكاله"، وغيرها من العبارات الأخرى، وقاموا بحرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي.

وشارك في الفعالية العديد من القيادات الإخوانية في الأردن، تقدمهم المراقب العام للجماعة عبد الحميد الذنيبات، وعلي أبو السكر، وعضو كتلة الإصلاح النيابية (يقودها الإسلاميون) سعود أبو محفوظ، وغيرهم من القيادات الأخرى.

Advertisements

وطالب الذنيبات في كلمة له باتخاذ موقف واضح وصريح لوقف "المؤامرة الأمريكية" التي تحاك للشعبين الأردني والفلسطيني، محذراً من خطورتها على القضية الفلسطينية.

وشهدت معظم محافظات المملكة، فعاليات رافضة للصفقة المزعومة، ومؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.