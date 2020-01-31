شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح أصيب برصاص الاحتلال شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد شاب متأثرا بجروحه التى أصيب بها قبل عدة شهور شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة ، وأوضحت المصادر الطبية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الشاب علاء هانى العباسى (15 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مشاركته فى مسيرات العودة الأسبوعية السلمية شرق المحافظة قبل عدة أشهر.

وعلى صعيد أخر، أدى نحو 30 ألف فلسطينى، صلاة الجمعة، فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على المدينة المقدسة، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن حوالى 30 ألف مصل أدوا الصلاة فى ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلى عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وفى محيطه، من تفتيش للمواطنين والتدقيق فى بطاقاتهم الشخصية.

و أصيب 10 فلسطينيين واعتقل 3 آخرين، اليوم الجمعة، إثر مهاجمة قوات الاحتلال الاسرائيلى للمصلين الذين أدوا صلاة الفجر فى المسجد الأقصى المبارك، وذلك فى إطار ممارساتها العدوانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عناصر كبيرة من شرطة الاحتلال لاحقت المصلين وأطلقت الأعيرة المطاطية صوبهم، وأجبرتهم على الخروج من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم، بالاضافة إلى اعتقال 3 آخرين".

كما أعاقت قوات الاحتلال، وصول المصلين إلى باحات الأقصى والبلدة القديمة فى القدس، عبر التدقيق فى هويات المصلين القادمين الى الأقصى من أراضى عام 48 والقدس الشرقية.