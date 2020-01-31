شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على محافظتى جدة ورابج بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة فى الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات فى تقريرٍ لها اليوم، من هطول أمطار رعدية خفيفه على محافظتى جدة ورابغ وبحره والأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

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كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، وكذلك تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال السعودية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج.