شكرا لقرائتكم خبر عن علاوى: بغداد تقف وتدعم كافة خيارات الشعب الفلسطينى من خطة السلام الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقية إياد علاوى اليوم الجمعة أن بلاده تقف بجانب الشعب الفلسطينى وتدعم كافة خياراته فيما يتعلق بالمبادرة الأمريكية للسلام التى أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا لإحلال السلام فى الشرق الاوسط.

وقال علاوى ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ "إن بنود الخطة التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى غير واضحة المعالم بشكل كامل إلا أننا نؤكد وقوفنا التام والكامل مع الشعب الفلسطينى ومع الشرعية الفلسطينية فى أى موقف تتخذه ومهما كان قرارها من هذه المبادرة سواء كان بالسلب أو بالإيجاب".

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وشدد على ضرورة توحيد مواقف الدول العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية، مشيدا فى الوقت نفسه بنضال الشعب الفلسطينى من أجل استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وتتضمن خطة السلام الأمريكية استمرار السيطرة الإسرائيلية على معظم مناطق الضفة الغربية، التى احتلتها إسرائيل فى عام 1967، وضم الكتل الاستيطانية الضخمة بما فيها إلى إسرائيل، وبقاء مدينة القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية .



وقد أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "أبومازن" رفض خطة السلام الامريكية ، قائلا : إن "هذه المبادرة الأمريكية تأتى لخدمة مصالح إسرائيل".