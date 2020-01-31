شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يزود مطاراته بكاميرات استشعار حرارى منعًا لـفيروس الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتقال “فيروس كورونا” للبلاد، وذلك بتزويد مطار الخرطوم الدولي بكاميرات استشعار حرارى لإخضاع القادمين من الدول المعلن عن ظهور المرض فيها لعمليات المسح الضوئي للكشف عن الفيروس.

ونقلت الصحف السودانية، تشكيل فريق طبي لاستقبال الحالات المشتبه فيها القادمة عبر مطار الخرطوم من الدول المعلن عن ظهور المرض فيها، بجانب تنوير العاملين بمطار الخرطوم الدولي وميناء بورتسودان عن المرض وطرق انتقاله والإجراءات الواجب اتخاذها وتوفير عربة إسعاف بمطار الخرطوم الدولي.

وأكدت الوزارة ، على حاجتها الماسة للمزيد من الكوادر الصحية في منافذ الدخول وتوفير معدات وأدوات الوقاية الطبية الشخصية ، كما أكدت جاهزية غرف العزل الموجودة في مناطق الدخول والمنافذ الحدودية.

وكانت وزارة الصحة فى ساحل العاج ، أعلنت إن الحالة المشتبه فيها لفيروس كورونا في البلاد أثبتت أنها سلبية، وذلك بعد أن ظهر على الطالب الذى سافر من بكين إلى أبيدجان فى مطلع الأسبوع أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا و"السعال والعطس وصعوبة التنفس".

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وفي بيان لها، قالت وزارة الصحة الإيفوارية إن الاختبارات التى أجرتها معاهد البحوث في ساحل العاج وفرنسا عادت سلبية للفيروس.

ووفقًا للوزارة، فإن الشاب البالغ من العمر 34 عامًا والذى كان فى الحجر الصحى أثناء إجراء الاختبارات يتم معالجته من أعراض البرد ويتماثل للشفاء بشكل جيد.

وبدأت إثيوبيا وكينيا ونيجيريا وأوغندا من بين دول أخرى في تنفيذ المراقبة والفحص في المطارات ، خاصة بالنسبة للمسافرين القادمين من ووهان في الصين حيث بدأ تفشي المرض في ديسمبر.

فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي تتراوح أعراضها من نزلات البرد الشائعة إلى فيروس كورونا التاجي MERS ، وهو فيروس كورونا المتلازمة التنفسية في الشرق الأوسط وفيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة.