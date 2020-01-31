شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 فلسطينيين واعتقال 3 آخرين إثر اقتحام قوات الاحتلال لباحات الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 10 فلسطينيين واعتقل 3 آخرين، اليوم الجمعة، إثر مهاجمة قوات الاحتلال الاسرائيلى للمصلين الذين أدوا صلاة الفجر فى المسجد الأقصى المبارك، وذلك فى إطار ممارساتها العدوانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عناصر كبيرة من شرطة الاحتلال لاحقت المصلين وأطلقت الأعيرة المطاطية صوبهم، وأجبرتهم على الخروج من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم، بالاضافة إلى اعتقال 3 آخرين".

كما أعاقت قوات الاحتلال، وصول المصلين إلى باحات الأقصى والبلدة القديمة فى القدس، عبر التدقيق فى هويات المصلين القادمين الى الأقصى من أراضى عام 48 والقدس الشرقية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قد أعتقلت يوم الأربعاء الماضى، أحد عشر فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم فتى جريح من بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، وذبك عقب عمليات دهم وتفتيش للمنازل.

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و من جهتهم قال "نادى الأسير الفلسطينى"، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن أربعة فلسطينيين تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى فى بلدتى : "بيت أمر " و"دورا " فى الخليل ، كما تم اعتقال ستة شبان من القدس ، بينهم فتى مصاب بجراح ، بالإضافة إلى أحد حراس المسجد الأقصى، عقب الاعتداء عليهم بالضرب ودهم وتفتيش منازلهم.

كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مصور وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ومصور تلفزيونى آخر لأكثر من ساعتين فى "الأغوار" ، وقامت بالاعتداء عليهما ، خلال تغطيتهما لـفعالية "حماية الأغوار"، والفعاليات المنددة بضم "الأغوار" و"خطة ترامب".

وكانت قناة سكاى نيوز أفادت فى نبأ عاجل لها من مراسليها، أن الجيش الاحتلال الإسرائيلى قمع مسيرة فلسطينية منددة بخطة السلام الأمريكية عند المدخل الشمالى لبيت لحم.