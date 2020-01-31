شكرا لقرائتكم خبر عن السيستانى يندد باستخدام القوة ضد المتظاهرين العراقيين ويدعو لانتخابات مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندد آية الله العظمى على السيستانى، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، اليوم الجمعة، باستخدام القوة لإخلاء مخيمات المحتجين فى جميع أنحاء البلاد وجدد الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، وأدان السيستانى، الذى ألقى وكيل عنه خطبته أثناء صلاة الجمعة، فى مدينة كربلاء، بشدة خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام فى الشرق الأوسط.

حث المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق آية الله العظمى على السيستانى، الأحزاب السياسية فى البلاد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وطالب السلطات باحترام حق المحتجين فى التعبير عن أنفسهم.

وقال السيستانى، "إن المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئى من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسى ووحدته أرضا وشعبا، ورفضها القاطع لما يمس هذه الثوابت الوطنية من أى طرف كان وتحت أى ذريعة.

"وللمواطنين كامل الحرية فى التعبير - بالطرق السلمية - عن توجهاتهم بهذا الشأن والمطالبة بما يجدونه ضروريا لصيانة السيادة الوطنية بعيدا عن الإملاءات الخارجية".

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وأضاف، "إن تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلا عن المدة المحددة لها دستوريا، فمن الضرورى أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف... فإنه خطوة مهمة فى طريق حل الأزمة الراهنة".

ولا زالت الأجواء مشتعلة فى العراق، فى ظل فشل الكتل السياسية العراقية على التوافق بشأن مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.

بالإضافة إلى إصرار الشارع العراقى على أن يكون رئيس الوزراء العراقى الجديد شخصية مستقلة، وأنه بعد أن شهد وسط بغداد، تجمعات لعدد من المتظاهرين الذين جددوا رفضهم لأى مرشح جديد من الأحزاب لا سيما اسم محمد علاوى، الذى أفيد بوجود توافق عليه واتجاه لترشيحه، تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية الخميس فى ساحتى الخلانى والوثبة.

وكانت أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إصابة ضابط ومنتسب بقنبلة هجومية فى تقاطع الخلانى وسط العاصمة، حيث ذكر بيان صادر عن القيادة أن عدد من المتظاهرين ما زال متواجداً فى ساحة الخلانى والمناطق المحيطة بها، فى حالة احتكاك مباشر مع القوات الأمنية مع استخدام العنف، موضحا أن الأجهزة الأمنية تمارس ضبطاً عالياً للنفس وهى تؤدى مسؤولياتها الأمنية فى مكافحة العنف، ولافتا فى ذات التوقيت أنه تم إلقاء قنبلة هجومية للمرة الثانية باتجاه القوات الأمنية فى تقاطع ساحة الخلانى قرب مبنى أمانة بغداد مما أدى إلى إصابة ضابط ومنتسب.