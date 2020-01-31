شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير الحسين بن عبد الله يهنئ شقيقه هاشم بعيد ميلاده: الله يحفظك ويحميك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، الابن الأكبر للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، شقيقه الأصغر الأمير هاشم، بعيد ميلاده الخامس عشر، متمنيا له دوام الخير وأن يحفظه الله ويحميه.



الأميران الحسين وهاشم

ونشر الأمير الحسين، صورة له برفقة شقيقه، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "كل عام وأخى هاشم الحبيب بخير، الله يحفظك ويحميك".



الأمير الحسين بن عبد الله الثانى

وكان الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، هنأ والده الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى بمناسبة عيد ميلاده الـ58، ونشر الأمير الحسين صورة تجمعه بوالده على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، أمس الخميس، وهم يرتدون الزى العسكرى وعلق عليها قائلا: "كل عام وجلالة سيّدنا بألف خير. دمت بصحة وعافية ورضا"، حيث تحل اليوم مناسبة عيد ميلاد العاهل الأردنى وسط تهنئة من الأسرة الهاشمية بهذه المناسبة.

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وأعلن الأمير الحسين بن عبد الله الثانى عن 50 بعثة دراسية فى جامعة الحسين التقنية هذا العام هدفها تمكين الشباب حتى يتأهلوا لسوق العمل مستقبلا لان الملك عبد الله الثانى من داعمى الشباب، مفيدا بأن المعلومات عن البعثات الدراسية ستكون متوفرة على موقع الجامعة الالكترونية.

كما أجرى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، مداخلة هاتفية مع عبر اثير الإذاعة الأردنية، وهنأ فيها والده ملك الأردن بمناسبة عيد ميلاده قائلا: "نبارك لسيدنا وللأسرة الملكية بعيد ميلاده الـ58 وبقول له كل عام وانت بخير يا أغلى الرجال وكل مواقفك ثابتة ومشرفة، وأقوله على مدى ال20 سنة الماضية كنت أنت الأب الحنون للجميع وقائد نستمد منه القوة والإصرار، وعلمتنا أن مخافة الله وحب الوطن أنهم أساس لكل النجاح وكنت مثال على العمل بإخلاص ونتعلم منه دائما".