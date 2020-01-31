شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: روسيا قلقة بشدة من هجمات على قوات الحكومة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن روسيا تفى تماما بالتزاماتها فى منطقة إدلب السورية، لكنها تشعر بقلق عميق إزاء ما وصفته بهجمات مكثفة يشنها مسلحون على قوات الحكومة السورية وقاعدة حميميم الجوية الروسية، ويوم الأربعاء، اتهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان موسكو، بانتهاك الاتفاقيات التى تهدف إلى وقف القتال وحذر من أن صبر أنقرة ينفد إزاء الهجوم العسكرى فى إدلب.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال إن تواجد تركيا فى سوريا بسبب اتفاقية "أضنة" وسنبقى هناك، و هدد قائلا إلى أنه قد يلجأ لعملية عسكرية جديدة فى سوريا إذا لم يتم حل مشكلة إدلب، زاعما أن بلاده تتدخل فى ليبيا بطلب من حكومة الوفاق، وذلك فى مؤتمر صحفى نقلته فضائية العربية منذ قليل.

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وفى سياق منفصل ذكر موقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أعلنت أن حرية الصحافة وأمن الصحفيين فى تركيا له أبعاد مثيرة للقلق، حيث قبلت تقرير "أمن الصحفيين وحرية الإعلام فى أوروبا"، الذى تم تقديمه للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وأُجرى تصويت فى اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وصوّت 83 بنعم، و19 بلا، و7 امتنعوا عن التصويت، فيما صوت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية بـ"لا" فى هذا التصويت، وصوت نواب حزب الشعب الجمهورى المعارض بـ"نعم".

وامتنع نواب حزب الخير المعارض عن التصويت، أما نواب حزب الشعوب الديمقراطى الكردى، فلم يشاركوا فى عملية التصويت.