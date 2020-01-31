شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: نحن ضد التدخل العسكرى بليبيا وسأبحث الأزمة خلال زيارتى للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس لا تعيش عزلة، وإنما أصبحت قبلة دبلوماسية منذ توليه منصب الرئاسة، مشيرًا إلى أنه ستوجه في أولى زياراته الخارجية، للجزائر، الأحد، وأن المسألة الليبية ستكون إحدى مواضيع الزيارة، جاء هذا خلال حوار أجراه مع القناة التونسية الرسمية بمناسبة مرور 100يوم على تولي سعيد للسلطة.

وكان من أبرز تصريحاته خلال الحوار أن هناك عمل دبلوماسي مكثف لا يظهر لكن المهم أن تظهر نتائجه، وأن تونس ليست في عزلة.

وأكد سعيد ، أن عدم ذهابه إلى مؤتمر برلين، مرده أن الدعوة جاءت متأخرة فنحن لا نركب القطار وهو يسير وقد أعرب العديد عن أسفهم لهذه الدعوة التي جاءت متأخرة.

من جهة أخرى أكد سعيد أن تعطل زيارته إلى الجزائر كان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي عرفتها الجزائر مؤخرا، فضلا عن مفاوضات تشكيل الحكومة في تونس.، وتابع ” سأذهب إلى الجزائر الأحد كما وعدت، فالجزائر جزء منا”، مشيرًا إلى إمكانية الاتفاق مع الجزائر حول مبادرة واحدة لحل الأزمة الليبية يكون أساسها الليبيين،” فنحن ضد التدخل العسكري”.

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وتابع، ” المقاربة الجزائرية هي نفس المقاربة التونسية لذلك يمكن أن نصل إلى مبادرة واحدة.”

و أكد الرئيس التونسي أن بلاده “من أكبر الدول المتضررة من الأزمة الليبية، والجزائر أيضا متضررة ولا يمكن إلا أن نلتقي حول حل يكون مصدره الشعب الليبي”.

وداخليًا أكد الرئيس سعيد وجود مؤامرات وترتيبات تحاك لتونس لتعطيل المسار الذي تعرفه البلاد، حيث قال “هناك من يريد تعطيل المسار، وهناك من له مصالح وارتباطات مع دول وقوى أخرى (لم يسميها)”.

وأضاف، “نحن نريد أن نكون أسيادا في بلادنا”، مؤكدًا أن “القضايا التي تفتعل، تفتعل بهدف إرباك التونسيين، والتهويل الموجود للجرائم أيضا هدفه إرباك المواطنين كذلك”.