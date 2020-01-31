بريطاني يقود أمن حماية الملاحة في الخليج









اسماء السيد - "الخليج 365": أعلن في لندن عن تسلم الضابط في البحرية الملكية البريطانية العميد بحري جيمس باركن رسميًا قيادة البعثة الدولية لحماية خط الملاحة البحرية التجارية في منطقة الخليج.

تسلم العميد باركن مهام منصبه في مراسم أقيمت في مقر قيادة التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية في البحرين، وتستمر هذه المهام الدورية لمدة أربعة أشهر، وهو تسلمها من اللواء بحري ألفين هوسلي من البحرية الأميركية.

وكان التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية الذي يضم حتى الآن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا والإمارات والسعودية والبحرين وألبانيا تأسس في شهر سبتمبر 2019 لضمان حرية حركة التجارة البحرية عبر مياه تحتل أهمية حيوية في الخليج.

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تؤدي مجموعة هذه الدول مهام استطلاع بحري، وهي بمثابة رادع لأي نشاط غير قانوني، وتوفر الطمأنينة للسفن التجارية.

وأدت الأحداث التي وقعت في الخليج في الصيف الماضي، بما في ذلك الاعتداءات على أربع ناقلات نفط مقابل سواحل الإمارات، والاستيلاء غير القانوني على ناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني، إلى ارتفاع التهديد الذي تتعرّض له الملاحة البحرية التجارية.

وأكد العميد بحري جيمس باركن التزام التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية بضمان سلامة الملاحة في منطقة الخليج، والذي فيه واحد من أهم المعابر المائية في العالم. ونحن ندرك أهمية حرية الملاحة، وسوف نحرص على حمايتها من قبل الدول السبع الأعضاء في التحالف.

وقال: بينما تواصل المملكة المتحدة الدعوة إلى خفض التصعيد، تحتل سلامة وأمن مواطنينا ومصالحنا في المنطقة قمة الأولويات بالنسبة إليها وإلى جميع الأعضاء الأخرين في هذا التحالف.