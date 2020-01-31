الجيش الإسرائيلي يفرق بالقوة مسيرات منددة بصفقة القرن

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

فرقت بالقوة قوات الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مسيرة مركزية في بلدة نعلين غربي رام الله (وسط)، منددة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واستخدم جيش الاحتلال، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرة.

بدورهم، رشق شبان القوات بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات سيارات مطاطية.

واندلعت مواجهات مماثلة على مدخل مخيم العروب بمحافظة الخليل (جنوب)، وببلدة كفر قدوم شرقي نابلس (شمال)، والأغوار الشمالية (شمال شرق)، حيث نظمت مسيرات مناهضة بالصفقة.

Advertisements واستخدم الجيش الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلبة، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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