عاهل الأردن يؤكد لعباس موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، وفق ما أورده الديوان الملكي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ووفق المصدر ذاته، شدد الملك عبد الله على أن "الأردن سيستمر بالسعي لتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي ترضى عنه شعوب المنطقة، طبقا للشرعية الدولية، وسيمضي بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب، والعمل مع المجتمع الدولي، للتعامل مع المرحلة المقبلة".

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فيما أعرب عباس عن تقديره لمواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبد الله في دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ويأتي الاتصال بعد يومين من إعلان "صفقة القرن" المزعومة، التي لقيت رفضا أردنيا واسعا، رسميا وشعبيا، مع التأكيد على "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وحفظ حقوقه المشروعة".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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