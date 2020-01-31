أردوغان: لن نتردد في استخدام القوة العسكرية لاستقرار سوريا

أنقرة/الخليج 365أردوغان:

- أي تطور في سوريا أمر في بالغ الأهمية كأي تطور داخل تركيا على الأقل

- لا يمكننا البقاء متفرجين حيال الوضع لا في إدلب ولا بمناطق أخرى في سوريا



أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تريد إرساء الاستقرار في سوريا، وأنها ولن نتردد في القيام بكل مايلزم إزاء ذلك بما فيها استخدام القوة العسكرية

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لرؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" في الولايات التركية، بالعاصمة أنقرة، الجمعة.

وقال : "أقولها بكل صدق، إننا نريد إرساء الاستقرار في سوريا، ولن نتردد في القيام بكل مايلزم إزاء ذلك بما فيها استخدام القوة العسكرية".

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ولفت أن أي تطور في سوريا أمر في بالغ الأهمية كأي تطور داخل تركيا على الأقل.

وأضاف: "لن نبقى ولا يمكننا البقاء متفرجين حيال الوضع لا بإدلب ولا بمناطق أخرى في سوريا".

وأكد أن بلاده لن تسمح لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الانفصالي بـ"إشعال نار الفتنة والخيانة في أي مكان بسوريا"

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