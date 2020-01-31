أردوغان: لا يحق لبارونات الحرب انتقاد موقف تركيا من ليبيا

أنقرة/ الخليج 365

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يحق لبارونات الحرب انتقاد موقف تركيا من الأزمة الليبية.

جاء ذلك في كلمة له، خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة، الجمعة.

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وقال الرئيس التركي: "الذين يدعمون الجنرال الانقلابي (خليفة حفتر) بالمرتزقة من كافة أنحاء العالم ويقدمون له كافة أنواع الأسلحة، ينتقدون تركيا بلا خجل".

وأضاف بأنه "لا يحق لأحد توجيه انتقادات إزاء الموقف التركي من ليبيا، وخصوصا أولئك الذين يدعمون بارونات حرب أياديهم ملطخة بالدماء".

وشدد على أن الوقوف إلى صف الإنقلابي حفتر بدلا من الوقوف بجانب الحكومة الشرعية والشعب الليبي يعتبر خيانة للديمقراطية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.