الهلال يسعى إلى استعادة الصدارة أمام أبها

صحيفة الخليج الالكترونية

سيكون بمقدور فريق الهلال الأول لكرة القدم، القفز إلى الصدارة حال الفوز على مضيفه أبها، خلال المواجهة التي تجمعهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيعمل الأزرق العاصمي على استغلال تعثر غريمه النصر بالتعادل أمام ضمك على ذات ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، الذي يحتضن مواجهته أمام أبها.

ويدخل الهلال المباراة برصيد 32 نقطة في المركز الثاني متأخراً بنقطتين عن النصر المتصدر برصيد 34 نقطة، ونقاط المباراة الثلاثة ستكفل له إزاحة غريمه.

وسيعمل الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق على العودة بنقاط المباراة لتعويض التعثر بالتعادل أمام الشباب في الجولة الماضية، مدعوما بعودة المدافع الكوري هي سون الذي غاب عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

في المقابل سيعمل أبها على استعادة توزانه بعد خسارتين على التوالي خلال الجولتين الماضيتين والتقدم في جدول الترتيب حيث يحتل المركز الثامن بـ23 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز الهلال 4-2 على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفي مباراة ثانية يستضيف الحزم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة نظيره التعاون صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة في مباراة صعبة لفريق الرس الذي غابت عنه الانتصارات منذ الجولة الثامنة .

ويستضيف الرائد صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة نظيره الاتحاد برصيد 15 نقطة في المركز الثاني عشر ويأمل الفريق القصيمي في استعادة توازنه بعد أن أوقف الأهلي سلسلة انتصاراته في الجولة الماضية.