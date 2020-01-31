مدني الرياض ينقذ يد شخص احتجزت داخل فرامة لحم

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، من إنقاذ يد شخص احتجزت داخل فرامة لحم، وذلك بالتعاون مع كوادر طبية في مستشفى دلة.
وتوجهت فرقة إنقاذ من الدفاع المدني بالرياض إلى طوارئ مستشفى دلة لمباشرة الحالة، وذلك بعد تلقيها بلاغًا بحجز يد شخص داخل فرامة لحم، واستخدمت معدات إنقاذ مخصصة لمثل هذه الحوادث.
ونجح رجال الدفاع المدني في فك احتجاز يد الشخص، واستكمل الفريق الطبي بمستشفى دلة عمله في إسعاف الحالة.
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